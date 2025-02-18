Mamak'ta Cinsel Tacize 12.500 TL Ceza

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Ankara'nın Mamak ilçesinde trafikte tanımadığı kadına sözlü tacizde bulunan tutuksuz sanık hakkında, 'cinsel taciz' suçundan 12 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Alparslan ile müşteki E.O.G ve avukatı hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından mahkeme hakimi sanık Alparslan'a söz verdi. Olaydaki aracı kendisinin değil Anıl isimli arkadaşının kullandığını iddia eden Alparslan, "Ben aracın yan koltuğunda oturuyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Müşteki E.O.G. ise bunun üzerine olay sırasında plakayı çektiği fotoğrafı mahkemeye sundu. Mahkeme hakimi tarafından yapılan incelemede aracın ön koltuğunda sanığın oturduğu, yanında ise bir başka kişinin bulunmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık Alparslan, "Benim ayağımda elektronik kelepçe de var başka bir suçtan. Özür dilerim" dedi.

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Mütalaada sanık hakkında, 'cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ardından kararını veren hakim, sanık Mehmet Alparslan hakkında, 'cinsel taciz' suçundan 150 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hakim cezada takdiri indirim uygulayarak 12 bin 500 lira adli para cezası verdi.

Olayın geçmişi

11 Temmuz 2024'te Mamak Caddesi üzerinden yaya olarak işe giden 29 yaşındaki E.O.G, yolda seyreden Mehmet Alparslan'ın camı açarak "seni yerim" şeklinde sözlü tacizine maruz kaldı. Bir süre yoluna devam eden E.O.G.'yi araç sürücüsü korna çalarak "Maşallahın var seni yerim diyorum anlamıyor musun" diyerek taciz etmeye devam etti. Sanık Alparslan savcılıktaki ifadesinde kimseye laf atmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Bunun üzerine E.O.G. aracın plakasını alarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede "seni yerim, maşallahın var, seni yerim diyorum" şeklindeki sözlerin cinsel amaçlı olarak yapıldığı, vücuda herhangi bir temas içermeyen ve rahatsız edici nitelikte söylem ve eylemler olduğu ve bu haliyle "cinsel taciz suçu"nu oluşturduğu kaydedildi. Sanık Alparslan'ın daha önceden işlediği suç nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğu da kaydedildi ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. - ANKARA