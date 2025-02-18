Mamak'ta Cinsel Tacize 12.500 TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mamak'ta Cinsel Tacize 12.500 TL Ceza

Ankara'da trafikte bir kadına sözlü tacizde bulunan sanığa 12.500 lira adli para cezası verildi.

18.02.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde trafikte tanımadığı kadına sözlü tacizde bulunan tutuksuz sanık hakkında, 'cinsel taciz' suçundan 12 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Alparslan ile müşteki E.O.G ve avukatı hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından mahkeme hakimi sanık Alparslan'a söz verdi. Olaydaki aracı kendisinin değil Anıl isimli arkadaşının kullandığını iddia eden Alparslan, "Ben aracın yan koltuğunda oturuyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Müşteki E.O.G. ise bunun üzerine olay sırasında plakayı çektiği fotoğrafı mahkemeye sundu. Mahkeme hakimi tarafından yapılan incelemede aracın ön koltuğunda sanığın oturduğu, yanında ise bir başka kişinin bulunmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık Alparslan, "Benim ayağımda elektronik kelepçe de var başka bir suçtan. Özür dilerim" dedi.

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Mütalaada sanık hakkında, 'cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ardından kararını veren hakim, sanık Mehmet Alparslan hakkında, 'cinsel taciz' suçundan 150 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hakim cezada takdiri indirim uygulayarak 12 bin 500 lira adli para cezası verdi.

Olayın geçmişi

11 Temmuz 2024'te Mamak Caddesi üzerinden yaya olarak işe giden 29 yaşındaki E.O.G, yolda seyreden Mehmet Alparslan'ın camı açarak "seni yerim" şeklinde sözlü tacizine maruz kaldı. Bir süre yoluna devam eden E.O.G.'yi araç sürücüsü korna çalarak "Maşallahın var seni yerim diyorum anlamıyor musun" diyerek taciz etmeye devam etti. Sanık Alparslan savcılıktaki ifadesinde kimseye laf atmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Bunun üzerine E.O.G. aracın plakasını alarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede "seni yerim, maşallahın var, seni yerim diyorum" şeklindeki sözlerin cinsel amaçlı olarak yapıldığı, vücuda herhangi bir temas içermeyen ve rahatsız edici nitelikte söylem ve eylemler olduğu ve bu haliyle "cinsel taciz suçu"nu oluşturduğu kaydedildi. Sanık Alparslan'ın daha önceden işlediği suç nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğu da kaydedildi ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Mahkeme, ankara, Güncel, Hukuk, Mamak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mamak'ta Cinsel Tacize 12.500 TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:28 TÜSİAD’dan soruşturma sonrası ilk açıklama TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
23:28 İstanbul’da büyük yangın 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi İstanbul'da büyük yangın! 20 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi
23:17 İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
23:12 Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı
22:56 Okan Buruk’tan derbinin hakemi için flaş sözler: İsterse uzaydan gelsin Okan Buruk'tan derbinin hakemi için flaş sözler: İsterse uzaydan gelsin
22:47 Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen’in bu hareketini tartışıyor Attığı gollerin bile önüne geçti: Herkes Osimhen'in bu hareketini tartışıyor
22:44 Narin Güran cinayetinde iki tahliye Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Cezaevi çıkışında böyle karşılandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 18:59:45. #1.13#
SON DAKİKA: Mamak'ta Cinsel Tacize 12.500 TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.