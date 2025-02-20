Mamak\'ta Oto Hırsızlığı: 2 Şüpheli Yakalandı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde oto hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Şubat günü saat 00.45 sıralarında, Mamak'ın Şafaktepe Mahallesinde oto hırsızlığı olayı meydana geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı aracı bir gün sonra terk edilmiş halde buldu. Kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler şüphelilerden birinin H.S. diğerinin ise suça sürüklenen çocuk A.F.Ö. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli düzenlenen operasyon sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA