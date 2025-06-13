Mamak'ta Otomobil Yangını Paniğe Yol Açtı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde meydana geldi. 16 BGD 243 plakalı aracın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kaputtan dumanlar çıkması üzerine sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA