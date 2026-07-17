Mamak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Mamak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mamak\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
17.07.2026 16:01
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Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır.

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan aynı aileden 3 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mamak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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