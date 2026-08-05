Mamak\'ta Zabıta Aracı Yandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde zabıta aracı alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Üreğil Mahallesi'nde bir zabıta aracı henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Aracın yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen yangında zabıta aracı kullanılamaz hale geldi.