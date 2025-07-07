Manavgat Belediyesine Rüşvet Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Manavgat Belediyesine düzenlenen rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Belediyesi Meclis üyesi Mehmet T. ile iş adamları Şükrü I., Mesut K., İlker G., Mehmet Ali F. ve Kemal T., Manavgat Adliyesi'nde savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 6 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA