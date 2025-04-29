Manavgat, Girit'ten Side'ye uzanan lezzet şöleniyle yeni bir milat başlattı

Girit mutfağından ilhamla gastronomi turizminde dünya sahnesine iddialı girdi

ANTALYA - Deniz, kum, güneş turizminin gözde destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alan Manavgat, bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali ile gastronomi turizminde de dünya sahnesine iddialı bir giriş yaptı. Türkiye'nin 61 milyar dolarlık turizm gelirinde 6,65 milyar dolar değer ile yüzde 10'dan fazla pay sahibi olan Manavgat, 24-26 Nisan tarihleri arasında Side Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen festivalde, kültürel mirasının bir parçası olan Girit lezzetleriyle büyük sinerji oluşturdu.

Festivalin ev sahibi Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, mübadele öncesi Manavgat'a göçen Giritlilerin köklü kültürleri, misafirperverlikleri ve eşsiz yemekleriyle Side'nin tarihine lezzet kattığını, bu eşsiz mutfak mirasını, dünyaca ünlü şeflerin tadım etkinlikleri, konser, müzik, dans, sinema gösterimi, söyleşi ve sempozyum etkinlikleriyle zenginleştirerek Side'yi uluslararası vitrine taşıdıklarını belirtti.

Milyonlar, Side'nin yeniden doğuşuna tanıklık etti

Başkan Kara, Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çeken Manavgat'ı tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel mirasını yansıtan lezzetleriyle gastronomi turizminde de en çok tercih edilen turizm destinasyonu haline getirmeye kararlı olduklarını vurguladı. Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali'nin toplumlararası sosyalleşme, kültürel kaynaşma ve ekonomik canlılık başta olmak üzere çok yönlü faydalar sağladığını dile getiren Başkan Kara, gazeteler, dergiler, televizyonlar ve sosyal medya etkileşimleriyle de milyonlarca kişinin Side'nin yeniden doğuşuna tanıklık ettiğini söyledi.

"Turizm değerlerimizle 12 ay canlı kalan bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz"

Festivalde Türkiye ve Avrupa medyasının temsilcilerini, sosyal medya fenomenlerini, yanı sıra dünya turizminde etkin rol oynayan tur operatörleri ve seyahat acentelerinin üst düzey yöneticilerini ağırladıklarını kaydeden Başkan Kara, şu değerlendirmeyi yaptı: "Manavgat'ın sadece yaz aylarında değil yılın her mevsiminde cazibe merkezi olmasını amaçlıyoruz. Manavgat'ta hayatın hiç durmadığı, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir turizm modeli vizyonuyla çalışıyoruz. Doğasıyla, kültürel zenginlikleriyle, sağlık ve spor turizmi olanaklarıyla yılın 12 ayı canlı kalan bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda düzenlediğimiz festivalimiz boyunca Side'deki restoranlarımızın ve kafelerimizin işletmecileri, Girit mutfağının özgün tatlarını menülerine taşıyarak ilçemizin gastronomi zenginliğini ön plana çıkardı. Tadım etkinliklerinde dünyaca ünlü mutfak şefleri Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit'in efsanevi lezzetlerini hazırladı. Side Antik Kenti'ne akın eden lezzet avcıları, yerli ve yapancı turistler Girit mutfağının seçkin tatlarını deneyimledi. Side'deki en küçük esnaftan büyük işletmelere uzanan değer zincirinde önemli ölçüde ekonomik canlılık yaşandı."

Manavgat'ın turizm potansiyeli Avrupa'nın tur operatörlerini etkiledi

Avrupa ülkelerinin turizmine yön veren tur operatörleri ve seyahat acentelerinin üst düzey yöneticilerinin Side'nin potansiyelini yerinde görmesinin Manavgat için çok büyük fırsat olduğuna işaret eden Başkan Kara, "Turizm, konaklama, yeme-içme, ulaşım, eğlence ve kültürel etkinlikler gibi birçok sektörü kapsayan büyük ve çok yönlü bir endüstri. Manavgat da 423 konaklama tesisi ve 193 bin yatak kapasitesi ile bu hizmet endüstrisinde çok güçlü altyapıya sahip. Özellikle beş yıldızlı otellerimizin sayıca fazlalığı ve yüksek hizmet kalitesi, yabancı turistlerin tercihlerini doğrudan etkiliyor. Avrupa'nın önde gelen tur operatörleri, turizm değerlerimizi ve hizmet kapasitemizi yerinde gördü, lezzetlerimizi tattı. Gastronomi turizminde Side'nin yeni bir destinasyon olacağına dair çok olumlu düşüncelerini dile getirmesi bizleri son derece heyecanlandırdı ve mutlu etti. Girit'ten gelen dostlarımızın, festival konuklarının, esnafımızın, ilçemiz sakinlerinin memnuniyet ifadeleri doğru yolda ilerlediğimizi kanıtladı ve motivasyonumuzu daha da artırdı. Girit lezzetlerinin yanı sıra Manavgat'ın zeytinini, zeytinyağını, yöresel ürünlerini ön plana çıkan organizasyonlarla gastronomi turizmindeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, festivalin dünya turizmine kazandırılmasında kendilerine büyük destek veren Girit'in Hanya Belediyesi yöneticilerine, Giritliler Federasyonu yöneticilerine, ana sponsorlar Barut Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Haydar Barut ve Seher Hotelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güneş'e, sinema sanatçılarına, akademisyenlere, yazılı ve görsel medya ile sosyal medya mensuplarına teşekkür etti.