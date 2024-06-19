Manavgat Irmağında Serinlemek İsterken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manavgat Irmağında Serinlemek İsterken Hayatını Kaybetti

Konya'da ikamet eden 30 yaşındaki Ramazan Pekdurmaz, bayram tatili için arkadaşlarıyla birlikte Manavgat'a gezmeye geldi. Ancak Manavgat Irmağı'na girdiği sırada akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Pekdurmaz'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

19.06.2024 15:37
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Arkadaşlarıyla birlikte Manavgat'a gezmeye gelen 30 yaşındaki Ramazan Pekdurmaz, serinlemek için girdiği Manavgat Irmağında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da ikamet etmekte olan Ramazan Pekdurmaz bayram tatilinde arkadaşlarıyla beraber Manavgat a gezmeye geldi. Dün akşam saatlerinde Ulukapı Mahallesi'nde Çakıl olarak bilinen Gökmenli mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren Ramazan Pekdurmaz (30) akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Ramazan Pekdurmaz'ın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat Irmağında Serinlemek İsterken Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat Irmağında Serinlemek İsterken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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