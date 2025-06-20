Manavgat\'ta 1. Forum İçin Hazırlıklar Başladı

Manavgat'ta STK, meslek odaları ve akademisyenler yakın zamanda yapılması planlanan '1. Manavgat Forumu' öncesi 'Manavgat'ın Geleceğini Konuşuyoruz' teması ile yapılan toplantıda forumun genel perspektifi değerlendirildi.

Manavgat'ta yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve akademisyenler 1. Manavgat Forumu'nda ortak akılla buluşmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara forum öncesi yapılan ilk toplantıda fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek "Yerel ekonomiden tarihe, kültürden turizme kadar birçok başlığı ele alacağımız, sorunlara birlikte çözüm arayacağımız, özgün bildirilere yer açacağımız forumun hazırlıklarına başladık. Akdeniz Üniversitesi Kumluca MYO Öğretim Görevlisi Dr. Caner Erdoğan'ın koordinatörlüğünde düzenlenen ilk toplantımıza; oda başkanlarımız, akademisyenler, temsilciler ve araştırmacı gazeteciler katıldı. Bu ilk toplantıda, "Manavgat'ın Geleceğini Konuşuyoruz" teması çerçevesinde forumun genel perspektifini değerlendirdik; fikir ve önerilerimizi paylaştık. Katkı sunan tüm değerli katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA