Antalya\'da 10 yaşındaki çocuk gaza basınca korku dolu anlar yaşandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi araçtan indiği sırada 10 yaşındaki çocuğun gaza basmasıyla harekete eden otomobil park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan kazada, otomobildeki çocuk ile otomobili durdurabilmek için çaba harcayan annesi yaralandı.

Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi 9011 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin 07 ARU 707 plakalı otomobilden indiği sırada, 10 yaşındaki A.E.Ç. çalışır vaziyetteki otomobilin gazına bastı. Otomobil hızla hareket ederek önce yolun sağında park halindeki 07 JD 422 plakalı otomobile, ardından da sol tarafta kaldırımda bulunan 07 HTT 19 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazada, otomobilde bulunan 10 yaşındaki A.E.Ç. ile otomobili durdurabilmek için kapısına tutunarak sürüklenen annesi Ayşe Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç sahibine sürücü belgesi olmayan küçük yaştaki çocuğu araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL para cezası uyguladı.

Olay anıysa güvenlik kameralarına yansıdı. - ANTALYA