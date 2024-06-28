Manavgat'ta 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kamyonet ile çarpıştı - Son Dakika
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Manavgat'ta 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kamyonet ile çarpıştı

Manavgat'ın Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki Arda T.'nin kullandığı motosiklet, Adnan K.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kazada motosiklet neredeyse ikiye katlanırken, küçük yaştaki sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Sürücü belgesi bulunmayan Arda T.'ye motosikleti veren araç sahibine para cezası uygulandı.

28.06.2024 10:02
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Manavgat'ta 14 yaşında ki motosiklet sürücüsü kamyonet ile çarpıştı. Kazada motosiklet neredeyse ikiye katlanırken, küçük yaştaki sürücü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Arda T.'nin (14) kullandığı 07 LIK 91 plakalı motosiklet 2053 sokak üzerinde dönmekte olan Adnan K.'nin kullandığı 32 FT 083 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Kaza sonrası neredeyse ikiye katlanan ve hurdaya dönenen motosikletin 14 yaşında ki sürücüsü Arda T. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, sürücü belgesi bulunmayan 14 yaşında ki Arda T.'ye motosikleti veren araç sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 978 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kamyonet ile çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kamyonet ile çarpıştı - Son Dakika
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