Manavgat\'ta Ağaç ve Çalılık Yangını: Kirpi Telef Oldu, Kamyonet Zarar Gördü

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Ağaç ve çalılık yangınında kirpi telef oldu, kamyonet zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde portakal bahçesinin kenarında ağaç ve çalılıklarda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında bahçede bulunan kamyonetin cam ve aynası zarar görürken, 1 adet kirpinin yanarak öldüğü, bahçe içerisinde kayda değer zararın olmadığı belirlendi.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi ve Herdford Caddesi kesişimindeki ağaç ve çalılıklarda çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle ağaçlara ulaşmadan söndürüldü. Yangında, bahçe içerisinde bulunan kamyonetin camı ve aynası yangından zarar gördü. Ayrıca yanan yerde yanmak suretiyle telef olan kirpi dikkatlerden kaçmadı.