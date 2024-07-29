Manavgat'ta anız yangını vatandaşların yardımıyla söndürüldü - Son Dakika
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Manavgat'ta anız yangını vatandaşların yardımıyla söndürüldü

Manavgat\'ta anız yangını vatandaşların yardımıyla söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da yardımıyla söndürüldü. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması sağlandı. Mahalle sakinleri ve muhtarın da katkısıyla yangın büyümeden söndürüldü. Yetkililer, vatandaşlardan yangınlar konusunda dikkatli olmalarını istedi.

29.07.2024 18:05
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Guzbeleni mevkiinde anızdan başlayarak makilik alana sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Mahalle sakinleriyle birlikte yangın ekiplerinin yardımına koşan Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan, aynı noktada geçen yıl ve bu yılın başında iki kez daha yangın çıktığını, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldüğünü dile getirdi. Kaplan, "Çıkan yangınlar itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinlerimizde destek verdi. Ben tüm ekiplere ve mahalle sakinlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan yangınlar konusunda dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, İtfaiye, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta anız yangını vatandaşların yardımıyla söndürüldü - Son Dakika

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