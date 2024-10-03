Manavgat\'ta Arazi Kavgası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasıyla ilgili dede ve torunu tutuklandı.

Manavgat- Yeniköy Mahallesinde akraba iki aile arasında yaşanan, 1 kişinin ölümü, 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan arazi anlaşmazlığıyla kavgasıyla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından 5 kişi gözaltına alındı.5 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 27 yaşındaki Ali E. 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', 75 yaşındaki dedesi Ali E. ise 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçlarından tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA