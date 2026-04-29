Manavgat\'ta baca yangını söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir dairenin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Manavgat İlçesi Sanayi Mahallesi 2024. Sokak'ta bulunan Güneşli sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın olduğu bildirilen daireye çıktıklarında yangının, ikamet sahiplerinin baca temizlemek amacıyla yaktıkları ateşten kaynaklandığını belirledi. İtfaiye görevlileri, yangın çıkan bacaya yangın tüpüyle müdahalede bulunduktan sonra olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA