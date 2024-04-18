Manavgat'ta Banka Çalışanlarından 205 Milyon TL Çalındı - Son Dakika
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Manavgat'ta Banka Çalışanlarından 205 Milyon TL Çalındı

Manavgat\'ta Banka Çalışanlarından 205 Milyon TL Çalındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir bankada müşterilerin hesaplarından 205 milyon TL çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, banka şube müdürü, müdür yardımcısı ve 2'si banka çalışanı olmak üzere 8 şüpheli tutuklandı.

18.04.2024 17:54
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde müşterilerin hesaplarından 205 milyon TL çalınmasına yönelik başlatılan soruşturmada aralarında banka şube müdürü, müdür yardımcısı ve 2'si banka çalışanı olmak üzere gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir bankada müdür yardımcısı U.E. (35) isimli şahsın 2021 yılından itibaren müşterilerinden habersiz bir şekilde 205 milyon TL parayı çekerek önce A.S.(28), K.Ç. (28), İ.V. (28) ve H.E. (30) isimli şahısların hesabına daha sonra buradan başka bankada bulunan kendi hesabına aktararak harcadığı bankanın Teftiş Kurulu Ön İnceleme Raporu'nda tespit edildi. Bunun üzerine banka ve mağdur avukatları Selimiye İlçe Jandarma Karakolu'na U. E. hakkında şikayette bulundu.

Şikayet sonrasında yapılan incelemelerde olay ile ilgili bankanın şube müdürü R.E.B, bankada EFT ve havale işlemlerinden sorumlu S.Y. (46) ve D.A. (43) isimli personellerinde ihmali olduğu tespit edildi. Manavgat Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan arama kararı sonrasında şüpheli şahısların üzerinde, aracında, ikametinde yapılan arama sonrasında gözaltına alınan 8 şüpheli, 8 Nisan günü sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Manavgat Kapalı Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Banka Çalışanlarından 205 Milyon TL Çalındı - Son Dakika

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