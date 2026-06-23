Manavgat\'ta Batan Tekne Kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Şükrü Sözen Köprüsü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başlayan tekne, Side Su Altı Kurtarma (SAK) ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Irmağı'nda Örnek Mahallesi Şükrü Sözen Köprüsü'nün üst tarafında demirli bir tekne bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa sürede su ile dolarak batmaya başlayan 10 metre uzunluğundaki tekne, Side Su Altı Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar tarafından yapılan müdahale sonucunda ırmaktan çıkarılarak güvenli bir alana kaldırıldı. Dalgıçların yaptığı çalışmalar çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. - ANTALYA