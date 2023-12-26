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Manavgat'ta Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ait evin çatısında yangın çıktı - Son Dakika
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Manavgat'ta Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ait evin çatısında yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ait müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın, çatıda çalışma sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıktı. İşçilerin çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı ve çatıda büyük çapta hasar meydana geldi.

Manavgat\'ta Belediye Başkanı Şükrü Sözen\'e ait evin çatısında yangın çıktı
26.12.2023 - 09:48,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ait müstakil evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Çatıda çalışma sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sorgun Mahallesi 8107 Sokak'ta bulunan Sözen Park Konakları'nda çıkan yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine yangın bölgesine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı çok sayıda ekip ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ait evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınırken, ekipler çatıda bina içerisindeki dumanın boşaltılması için çalışma yaptı. Evin çatısında büyük çapta hasar meydana gelmesine neden olan yangının çatıda çalışma yapan işçilerin kaynak yapması sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle çıktığı bildirildi. Yangın sırasında çatıda çalışmakta olan işçi, polise konuyla ilgili bilgi verirken, bir anda kaynaktan sıçrayan kıvılcımın izolasyon malzemesini tutuşturduğunu, söndürmeye çalışsalar da başarılı olamadıklarını dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ait evin çatısında yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'ta Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ait evin çatısında yangın çıktı - Son Dakika
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