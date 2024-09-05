Manavgat'ta Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu: 1070 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manavgat'ta Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu: 1070 Litre Ele Geçirildi

Manavgat\'ta Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu: 1070 Litre Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma, yapılan operasyonla bin 70 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen aramada, adli ve idari işlemlere başlanıldı.

05.09.2024 14:31
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda bin 70 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir depoda arama gerçekleştirdi.

Ekipler depoda bin 70 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirirken, olayla ilgili adli ve idari işlemlere başlanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu: 1070 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu: 1070 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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