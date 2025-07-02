Manavgat\'ta Çalılık Alanda Yangın Korkuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu ASAT binasına ulaşmadan söndürüldü.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Ilıca Bulvarı üzerinde yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün Ilıca'daki yerleşkesinin yanında bulunan çalılıklarda çıkan yangına müdahalede bulunarak, alevleri yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemelerde yangının meydana geldiği yerde kopmuş yüksek gerilim kabloları bulunurken, AEDAŞ görevlileri yerdeki kabloları toplayıp yeniledikten sonra bölgeye yeniden elektrik verdi. - ANTALYA