Manavgat'ta 'Dur' İkazını Görmeyenlere Ceza

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'Dur' ikazını görüp kaçan 5 sürücü cezadan kurtulamadı

ANTALYA - Manavgat'ta motosiklet denetimi yapan trafik ekipleri, 'Dur' ikazına uymayıp kaçan 5 sürücüyü başka bir caddede yakaladı. Yapılan kontrollerin ardından, sürücülere çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 48 bin 493 TL ceza kesildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Manavgat ilçesinin İbrahim Söz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerinde motosiklet uygulaması yapan trafik ekiplerini görünce kaçan 5 motosiklet sürücüsü başka bir caddede bekleyen ekipler tarafından durduruldu.

5 motosiklet sürçüşüne toplam 48 bin 493 TL para cezası

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 46 AKD 660 plakalı motosikletin sürücüsü Kadir A.'ya 9 bin 267 TL ceza uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Cihan K.'ya 18 bin 677 TL, motosiklet sahibine ise 18 bin 677 TL ceza yazıldı. Ayrıca, kask takmayan 2 sürücüye 933 TL ceza uygulanırken, aday sürücü Burak Ö.'nün üçüncü kez kask cezası alması nedeniyle sürücü belgesi iptal edildi. Yapılan kontrollerde 5 motosiklete çeşitli ihlallerden toplam 48 bin 493 TL para cezası kesildi.