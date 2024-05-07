Manavgat'ta el freni kazası: Otomobil şarampole inerek böğürtlenlere çarptı - Son Dakika
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Manavgat'ta el freni kazası: Otomobil şarampole inerek böğürtlenlere çarptı

Manavgat\'ta el freni kazası: Otomobil şarampole inerek böğürtlenlere çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sürücü, önündeki araçla mesafeyi korumak için el frenini çektiği otomobiliyle yoldan çıktı. Şarampole inen araç, yol kenarındaki böğürtlenlerin bulunduğu çalılık alana girerek durabildi. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

07.05.2024 12:43  Güncelleme: 12:50
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde önündeki araçla mesafeyi korumak için el frenini çeken sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıktı. Şarampole inen otomobilin sürücüsü yol kenarındaki böğürtlenlerin bulunduğu çalılık alana girince kazayı burnu kanamadan atlattı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 TK 025 plakalı otomobil, yolun sol şeridinde seyir halindeyken Tekandız mevkiinde trafik ışıklarına geldiği sırada ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak şarampole inen otomobil, yol kenarında böğürtlenlerin bulunduğu çalılık alana girerek durabildi. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, yardımına gelen vatandaşlara, önündeki araçla takip mesafesini korumak isterken frene bastığını, istem dışı olarak el frenini çekince aracın kaydığını ve yoldan çıktığını söylediği bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin yoldan çıkarak böğürtlenlere çarpması sırasında önünde seyir halindeki otomobil sürücüsünün panikleyerek kavşaktan karşı şeride geçtiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta el freni kazası: Otomobil şarampole inerek böğürtlenlere çarptı - Son Dakika

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