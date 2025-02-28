Manavgat\'ta Elektrik Sayacının Patlaması Korku Dolu Anlar Yaşattı

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Manavgat'ta patlayarak yanmaya başlayan elektrik sayacı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Elektrik işlerinden anlayan komşunun çatıdaki kabloyu kesmesi yangının büyümesini engelledi.

Olay, Manavgat ilçesi Karaöz Mahallesi Kümeevleri mevkisinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan tek katlı evde yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Elektrik sayacının şase yapmasıyla çıkan yangında, evde bulunanlar korkuyla kendilerini dışarı attı.

Komşunun müdahalesi büyümesini engelledi

İhbarla verilen adrese gelen ekipler, vatandaşlar tarafından söndürülen yangına soğutma çalışması yaptı. Yangının, evin iç kısmında bulunan elektrik sayacının patlaması sonucunda çıktığı öğrenilirken, elektrik işlerinden anlayan bir komşunun çatıdaki elektrik kablosunu kesmesiyle yangının büyümesinin önüne geçildiği belirtildi. Öte yandan ev sahipleri, elektrik sayaçlarının kısa süre önce AEDAŞ tarafından değiştirilmesinin ardından sayaçta sürekli şase meydana geldiğini dile getirdi. - ANTALYA