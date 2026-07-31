Manavgat'ta Elektrikli Bisikletle Otomobil Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta Elektrikli Bisikletle Otomobil Kazası

Manavgat\'ta Elektrikli Bisikletle Otomobil Kazası
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Yaya geçidinde otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü ve yolcusu tartışma yaşadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarpan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanındaki yolcu, kazanın ardından otomobil sürücüsü ve araçtaki eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından elektrikli bisiklette bulunan 2 kadın olay yerinden ayrılırken, otomobil sürücüsünün polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Daha önce de bir çok kazanın yaşandığı Antalya Caddesi üzerindeki yaya geçidi, yine ilginç bir kazaya sahne oldu. Yayalara yol vermek için duran otomobile, aynı istikamette seyir halindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet arkadan çarptı. Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından otomobilde bulunanlarla elektrikli bisiklette bulunanlar arasında yaşanan tartışma kazanın önüne geçti.

Otomobiline arkadan çarpılması sonrası aracından inen sürücüyle elektrikli bisiklette bulunan 2 kadın arasında yaşanan tartışmaya, otomobilde yolcu olarak bulunan ve sürücünün eşi olduğu belirtilen kadın da tepki gösterdi. Kadın, "Hem otomobile arkadan çarpıyor hem de kocama bağırıyorsunuz. Yaya geçidinden geçmekte olan yayaları ezip geçelim mi?" diyerek elektrikli bisiklette bulunanlara tepki gösterdi.

Elektrikli bisiklette bulunan 2 kadın ise otomobil sürücüsünü yaya geçidinde durması nedeniyle suçlamaya çalıştı.

Tartışmanın ardından elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi, telefonla konuşarak olay yerinden uzaklaştı. Otomobil sürücüsünün bir süre sonra Şelale Polis Merkezi Amirliği'ne giderek elektrikli bisiklet sürücüsünden şikayetçi olduğu bildirildi

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Manavgat, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Elektrikli Bisikletle Otomobil Kazası - Son Dakika

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