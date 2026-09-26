Manavgat'ta forkliftin vinç demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manavgat'ta forkliftin vinç demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Manavgat\'ta forkliftin vinç demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Manavgat'ta park halindeki forkliftin vinç demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken forklift sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki forkliftin vinç demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Sanayi Mahallesi 2055 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yiğit Söyler'in kullandığı 07 BVU 732 plakalı motosiklet, arızalandığı için yol ortasında duran Şifa Ç.'nin kullandığı tescil kaydı bulunmayan forkliftin ön vinç demir kısımlarına çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken forkliftin vinç demirine başını çarparak motosikletten yere düştüğü anlar kayda girdi. Ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Yiğit Söyler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Forklift sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Manavgat Devlet HastanesiMotosikletManavgat3. SayfaGüvenlikGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta forkliftin vinç demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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