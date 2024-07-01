Manavgat'ta Hızlı Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Manavgat'ta Hızlı Satranç Turnuvası düzenlendi

Manavgat'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle düzenlenen Hızlı Satranç Turnuvası, 10 Yaş Altı ve Açık Yaş Kategorisi'nde 68 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği ve Manavgat İlçe Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi. Turnuvaya katılan sporcular ve aileleri Manavgat Irmağı'nın güzelliklerini görme fırsatı buldular.

01.07.2024 09:50
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Manavgat'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle düzenlenen Hızlı Satranç Turnuvası 10 Yaş Altı ve Açık Yaş Kategorisi'nde 68 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği ve Manavgat İlçe Temsilciliği iş birliği ile gerçekleştirilen Manavgat 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Hızlı Satranç Turnuvası, Manavgat Irmağı üzerinde bir teknede gerçekleştirildi. 10 Yaş Altı ve Açık Yaş Kategorisi'nde 68 sporcunun katıldığı turnuvada ilk üç sırayı alan sporculara madalya ve kupa, ilk 10'a giren sporculara ise madalya verildi. Manavgat 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Hızlı Satranç Turnuvası'nda 10 Yaş ve Altı Kategorisi'nde birinciliği Erdil Erdoğan kazanırken, Ali Burak Yılmaz ikinci, Hüseyin Ilgaz Yazar ise üçüncü oldu. Açık Yaş Kategorisi'nde ise Mehmet Ali Doğan birinci olurken, Ceyhun Cengiz ikinci, Emine Nursel Konal da üçüncü oldu.

Manavgat Irmağı'nın güzelliklerini görme imkanı buldular

Turnuvaya katılan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele ederken, aileler de bir başka teknede gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Manavgat şehir merkezinden yola çıkan tekneler Boğaz-Mendirek mevkisine gelirken verilen molada sporcular ve aileleri denizde ve Manavgat Irmağı'nda yüzme fırsatı buldu. Teknede verilen yemeğin ardından turnuva yeniden start aldı. Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Komitesi As Başkanı Mustafa İmamoğlu, Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan ve Manavgat İlçe Temsilcisi Hüseyin Yazıcı, teknede turnuvaya katılan sporculara eşlik ettiler.

Daha önce sahilde düzenlenmişti

Daha önce sahilde satranç turnuvası düzenlediklerini belirten Manavgat İlçe Temsilcisi Hüseyin Yazıcı, "Bugün günün anlam ve önemine binaen turnuvayı Manavgat Irmağı'nda teknede düzenledik. Sporcularımız ve aileleri yarışma heyecanının yanında Manavgat Irmağı'nın güzelliklerini görme imkanı buldular" dedi. Turnuvaya katılan 80 yaşındaki Zühtü Uysallı, 40 yıldır satranç oynadığını belirterek "Böylesine güzel bir turnuvada mücadele etmekten son derece mutluluk duyuyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Hızlı Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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