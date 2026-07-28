Manavgat'ta İki Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta İki Motosiklet Kazası

Manavgat\'ta İki Motosiklet Kazası
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iki motosiklet sürücüsü peş peşe yaya geçidinde kaza yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayalara yol veren motosikleti son anda fark eden motosiklet sürücüsü frene basınca devrilerek sürüklendi. Yaklaşık 1 saat sonra yolun karşı şeridinde yol vermek için duran aracı son anda fark eden bir başka motosiklet sürücüsü devrildi ve yaralandı.

Antalya Caddesi'nde yapay şelale istikametinden gelip sarı köprü istikametine gitmekte olan Metin K.'nin kullandığı 07 ANG624 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek için duran Kenan C.'nin kullandığı 07 BEE 877 plakalı motosiklete çarpmamak için fren yapınca devrilerek sürüklendi. Vatandaşların yardımıyla yol kenarındaki banka alınan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 saat arayla benzer iki kaza

Bu kazanın hemen 1 saat sonrasında ise yine Antalya Caddesi'nde yaya geçidinden geçmekte olan vatandaşlara yol vermek için duran araca çarpmamak için frene basarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kazada, İbrahim Efe Ü.'nün kullandığı 07 CJS 714 plakalı motosiklet, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran hafif ticari araca çarpmamak için fren yapıp devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta İki Motosiklet Kazası - Son Dakika

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