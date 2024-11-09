Manavgat'ta İntihara Teşebbüs Eden Adam, Belediye Başkan Yardımcısının İkna Edilmesiyle Kurtarıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta İntihara Teşebbüs Eden Adam, Belediye Başkan Yardımcısının İkna Edilmesiyle Kurtarıldı

Manavgat\'ta İntihara Teşebbüs Eden Adam, Belediye Başkan Yardımcısının İkna Edilmesiyle Kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, intihara teşebbüs eden Ahmet Y., belediye başkan yardımcısının kalacak yer ve iş sözü vermesiyle ikna edildi. Daha önce boşaltılan bir çöp evde yaşayan Ahmet Y., yaşadığı zorlu süreçle ilgili bilgi vererek yardım talep etti.

09.11.2024 10:56  Güncelleme: 11:07
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden ve yaklaşık 1 saat çatının kenarında oturan adam, belediye başkan yardımcısının kalacak yer ve iş sözüyle ikna edildi. Dün gece de başka bir binanın çatısına çıktığı öğrenilen adamın 2 hafta önce boşaltılan çöp evde kiracı olduğu belirlendi.

Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısına çıkan Ahmet Y. isimli şahıs, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve 112 sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler binanın çatısının kıyısında oturan, elindeki bidondan sürekli üzerine benzin döken Ahmet Y.'yi ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. İtfaiye görevlileri şahsın düşme ihtimaline karşı aşağıya şişme yatak açtı. Manavgat'ta elektronik işiyle uğraştığını, iş yerinin selden zarar görmesi sonucunda battığını belirten Ahmet Y., kimsenin kendisine yardımcı olmadığını, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde topladığı hurda ve elektronik malzemeleri biriktirdiği, aynı zamanda ikamet ettiği deponun belediye ekiplerince kaldırıldığını ve açıkta kaldığını söyledi. Belediye Başkanı ve Kaymakam gelmeden inmeyeceğini, kendisini aşağıya atacağını söyleyen Ahmet Y., tüm çabalara rağmen ikna edilemedi.

Olay yerine gelen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, Ahmet Y.'nin olduğu yere giderek kendisine iş ve kalacak yer sözü vererek ikna etti. Elinden tutup çatının kenarından içeri çektiği Ahmet Y.'den bulduğu işte çalışma sözü alan Başkan Yardımcısı Tüter, Ahmet Y. ile birlikte binadan aşağıya indikten sonra Ahmet Y.'yi sosyal hizmetlere götürmeleri için belediye görevlilerine teslim etti.

15 gün önce kaldığı yerden 10 kamyon çöp çıkmıştı

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 Sokak No. 23 adresinde Ahmet Y.'nin ikamet olarak kullandığı zemin kattaki yaklaşık 100 metrekarelik deponun çöp ev olduğunu belirlemiş, çöpleri boşaltması için verilen 1 aylık sürede boşaltmaması üzerine polis gözetiminde 10 kamyon çöpü boşaltmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta İntihara Teşebbüs Eden Adam, Belediye Başkan Yardımcısının İkna Edilmesiyle Kurtarıldı - Son Dakika

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