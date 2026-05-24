Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarptı: 2 yaralı

24.05.2026 10:17  Güncelleme: 10:18
Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan kamyonda 2 kişi yaralandı. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarıldı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet P. idaresindeki 10 ACJ 636 plakalı kamyon, Aksaz-Karaöz ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Musa Ö. yönetimindeki 42 CYK 31 plakalı, 42 FMN 27 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Mehmet P. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü ile kamyonda yolcu olarak bulunan Reha B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçların yol ortasında kalması sonucu D-400 kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

