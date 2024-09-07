Manavgat\'ta Kaza: 1 Yaralı, Sürücüye Cezalı Durum

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, sürücü belgesi olmadığı belirlenen kamyonet sürücüsüne para cezası uygulandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi 2058 sokakta meydana geldi. Fatma Güngör'ün kullandığı 07 LBB 99 plakalı otomobil ile Durgut Y'nin kullandığı 07 L 3362 plakalı kamyonetin çarpıştı.

İlk etapta yaralanan kimsenin olmadığı bildirilen kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan Gönül Y'nin kendisini iyi hissetmediğini belirtmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Gönül Y., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşlı kamyonet sürücüsü, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolün ardından, kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmedi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken; Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen kamyonet sürücüsüne, 12 bin 977 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA