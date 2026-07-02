Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Örnek Mahallesi Kumyolu Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Ç'nin kullandığı 07 ARN 720 plakalı kamyonetin Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezine yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kanalda devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Emirhan Ç. ile yanında bulunan 16 yaşındaki Osman K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA