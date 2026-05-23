Bahçede park halindeki kamyonet yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bahçe içerisinde park halinde bulunan kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kamyonetin kasasındaki plastik sebze kasaları ile aracın üzerindeki branda yanarken, araç sahibinin kamyoneti oğlunun yaktığını iddia ettiği ve jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Yangın, Demirciler Mahallesi Bahçelievler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bahçe içerisinde araç yangını olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Plastik kasalar ve branda yandı

Bahçe içerisinde park halinde bulunan kamyonete müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında kamyonetin kasa kısmında bulunan plastik sebze kasaları ile aracın üzerindeki branda yandı.

Kamyonet sahibi Emine Dönmez'in, 07 JS 203 plakalı kamyonetini oğlunun yaktığını iddia ettiği öğrenilirken, Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA