Manavgat'ta karşı şeride geçen otomobil tur otobüsüne çarptı, sürücü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, karşı şeritteki tur otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasan D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolunda karşı şeride geçen otomobilin tur otobüsüne çarptığı kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametine seyir halindeki Hasan D.'nin kullandığı 07 CIB 544 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu karşı şeride geçti. Kontrolünü kaybeden otomobil karşı yönden gelen Yaşar D.'nin kullandığı 07 CKU 598 plakalı tur otobüsünün tamponuna çarptı. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Hasan D., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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