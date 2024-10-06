Manavgat\'ta kaybolan genç bulundu

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Manavgat'ta önceki gün akşam saatlerinde evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan genç Aksaz mezarlığı yakınında vatandaşların ihbarı ile ailesi ve yakınları tarafından bulundu.

Önceki gün akşam saat 18.00 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi Doğançam Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan 17 yaşındaki Arda Ak'tan sevindirici haber geldi. Arda Ak'ın ailesini arayan vatandaşların genci Aksaz Mahallesi mezarlığı yakınlarında gördüklerini söylemeleri üzerine Aksaz mezarlığına doğru yola çıkan Arda Ak'ın babası ve diğer yakınları mezarlık yolunda Arda Ak ile karşılaştı. Arda Ak, yakınlarıyla birlikte evlerine dönerken, yakınları gece boyunca Arda'yı bulabilmek için arama çalışmasına katılan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerine, gerek kendi mahallelerinden gerekse komşu mahallelerden gelen gençlere teşekkür ettiler. - ANTALYA