Manavgat\'ta Kaybolan Genç için 20. Gün

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda yüzmek için suya girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları, 20'nci gününde de devam ediyor.

Olay, 12 Haziran'da Manavgat ilçesi Karakaya Mahallesi'nden geçen Alara Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Ahmet Polat, yüzmek amacıyla girdiği çayda bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 20 gündür kesintisiz sürdürülüyor. Arama çalışmalarına Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan 2 asayiş timi ve 6 personel, Alanya Komando Timi'nden 11 personel, Polis Sualtı Arama Kurtarma Ekibi'nden 5 personel, AFAD Arama Kurtarma Ekibi'nden 5 personel ile UMKE'den 3 personel olmak üzere toplam 30 personel katılıyor. - ANTALYA