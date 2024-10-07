Manavgat\'ta Kayıp Genç Cansız Bedeni Bulundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kayıp gencin cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu. Gencin çalıştığı iş yerinin şikayeti üzerine sabah polis merkezinde ifade verdikten sonra bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta bir ganyan bayiinde çalışan Yasin Ünsal (25), sabah işe gitmek üzere evden ayrıldı. İş yeriyle problem yaşadığı belirtilen ve iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis merkezinde ifadesine başvurulan gençten polis merkezinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Çağlayan Mahallesi'nde bir vatandaşın Manavgat Irmağı kenarında içerisinde sürekli çalan telefon olan bir çanta ve yanında tek ayakkabı olduğunu bildirmesi üzerine ırmak kenarına gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada telefonun sahibine ulaşamayınca ırmakta boğulmuş olabileceği ihtimali ile AFAD ve Side SAK ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Side SAK dalgıçları su altında arama çalışması yaparken, Antalya'dan gelen AFAD ekipleri de dronla karadan arama çalışması yaptı. Side SAK ekipleri, çantanın bulunduğu yere 10 metre mesafede ırmak içerisinde talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Yasin Ünsal'ın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, Ünsal'ın cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA