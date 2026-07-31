Manavgat'ta Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Kaza: 1 Yaralı

Manavgat\'ta Kaza: 1 Yaralı
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Manavgat'ta kontrolden çıkan otomobil, başka bir araca çarparak ormana girdi; 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önünde seyreden otomobile çarpmasının ardından kaldırımı aşarak Sorgun Ormanları'na girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege K'nin kullandığı 07 CJJ 625 plakalı otomobil, Titreyengöl Jandarma Noktası'na yaklaşık 150 metre mesafede virajı alamayarak aynı istikamette seyreden Ali T. idaresindeki 07 BDK 89 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 07 BDK 89 plakalı otomobil refüje çarptıktan sonra geldiği yöne dönerken, 07 CJJ 625 plakalı otomobil ise duramayarak kaldırımı aştıktan sonra Sorgun Ormanları'nın içerisine girerek durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 07 BDK 89 plakalı otomobilin sürücüsü Ali T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ali T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Manavgat, 3. Sayfa, Otomobil, Ormana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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