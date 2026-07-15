Manavgat\'ta Kaza: 6 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı görerek yaralıların yardımına koşan başka bir midibüs sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonucu hareket eden araç şarampole düştü.

Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametine seyreden Hakan M. idaresindeki 07 C 74516 plakalı midibüs, Titreyengöl Caddesi'nden gelerek Acısu-Titreyengöl Kavşağı'na giren Hüsnücan A. yönetimindeki 51 TR 551 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüsnücan A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Turgut Mert Y., Emre G., Erman Ö., Lamia A. ve Nergiz Ş. yaralandı. Kazayı görmesinin ardından aracını durdurarak yaralıların yardımına koşan başka bir midibüs sürücüsü ise telaşla el frenini çekmeyi unuttu. Sürücüsüz şekilde hareket eden midibüs, yol kenarındaki şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA