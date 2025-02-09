Manavgat'ta Kaza: Kamyonet Kuaföre Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Kaza: Kamyonet Kuaföre Çarptı

Manavgat\'ta Kaza: Kamyonet Kuaföre Çarptı

Manavgat'ta hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet kuaförün duvarına çarparak durdu.

09.02.2025 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta hafif ticari araç ile çarpışan kapalı kasa kamyonet, kazanın şiddetiyle yolun karşısındaki kuaförün duvarına çarparak durabildi.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayır Mezarlığı istikametinden gelmekten olan Bayram G.'nin kullandığı 07 JP 779 plakalı hafif ticari araç 3546 sokak kesişimine geldiğinde, Mehmet Akif Caddesi'ne çıkan Ahmet A.'nın kullandığı 07 CBL 10 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada; çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin yolun karşısına geçerek kuaförün duvarına çarparak durabildiği görüldü. Kamyonet sürücüsü Ahmet A., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manavgat, İtfaiye, antalya, 3-sayfa, trafik, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kaza: Kamyonet Kuaföre Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
06:00 Karayipler’de 7.6 büyüklüğünde deprem 12 ülkeye tsunami uyarısı Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:00:04. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Kaza: Kamyonet Kuaföre Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.