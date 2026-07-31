Manavgat'ta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Manavgat\'ta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta Tofaş otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tofaş marka otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, otomobil sürücüsü de baş ve yüz kısmından yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Umut C. B.'nin kullandığı 06 HM 610 plakalı Tofaş marka otomobil, Antbirlik kavşağına geldiğinde seyir halindeki Genco A.'nın kullandığı 07 BTJ 052 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken motosiklet çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinden geçmekte olan bir otomobil ile olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye götürülürken, başında ve yüzünde çizikler bulunan otomobil sürücüsü trafik ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekibi tarafından tedavisinin yapılması için hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Manavgat, Otomobil, Antalya, Tofaş, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
2 çocuk babasıydı Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi 2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu Dehşet anları anbean kamerada Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
09:03
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra “kızım 17 yaşında“ diyerek şantaj yaptı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 10:49:18. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.