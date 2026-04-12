Manavgat'ta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Manavgat'ta Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

12.04.2026 11:00
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanmalar yaşandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsünün arkadaşının hafif ticari araç sürücüsüne saldırmasını vatandaşlar engelledi.

Kaza; Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1058 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halindeki Muammer A.'nın kullandığı 19 AGG 217 plakalı motosiklet, Fevzipaşa Caddesi kavşağına geldiğinde Hüseyin K.'nın kullandığı 07 CEV 837 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşları motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası gerginlik yaşandı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muammer A. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kazanın ardından motosiklet sürücüsünün arkadaşı olduğu değerlendirilen bir kişi hafif ticari araç sürücüsüne saldırdı. Tartışmanın büyümesini çevredeki vatandaşlar araya girerek önledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Antalya, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
