Manavgat\'ta kaza yapan motosikletteki 2 turist yaralanmadı, kaza anı kameraya yansıdı

Antalya'da kırmızı ışıkta beklerken bir anda kaldırıma çıkıp seyyar büfeye çarparak devrilen motosikletteki 2 turist, kazayı yaralanmadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, arkada yolcu olarak bulunan kadın turist, sürücü turiste tepki gösterdi.

Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda yapay şelale istikametinden gelip çevreyolu istikametine seyir halindeki erkek turistin kullandığı ve arkasında kadın turistin de bulunduğu motosiklet, İzge kavşağında kırmızı ışıklarda beklediği sırada bir anda kaldırıma çıkarak seyyar büfeye çarparak devrildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve olay yerine gelen trafik polisine herhangi bir talepleri olmadığını söyleyen turistler, düştükleri yerden kalktıktan sonra tartışmaya başladı. Özellikle yolcu olarak bulunan kadın turistin sürücüye tepki gösterirken, o da sarılarak onun gönlünü almaya çalıştı.

Bir süre daha tartışan turistler, sakinleşmelerinin ardından yollarına devam etti.