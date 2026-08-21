Otomobil yayaya çarpıp şarampole devrildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki yayaya çarptıktan sonra şarampole devrildi. İhbara giden ve hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipler yoğun trafikte öne geçmek için emniyet şeridini kullanan sürücülerin engeline takıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy Turizm Bölgesi istikametinden D-400 kara yolu istikametine seyir halindeki Hatice F.'nin kullandığı 07 BP 008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak kaldırıma çıkan otomobil, kaldırımda yürümekte olan Ramazan Ö.'ye çarptıktan sonra şarampole devrildi. Şans eseri şarampoldeki yabani bitkilerinin üzerine devrilen otomobilde bulunan araç sürücüsü ve çarptığı yaya kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ramazan Ö., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından yola çıkarıldıktan sonra 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla zamanla yarışan ve adrese ulaşmaya çalışan ekipler ise yoğun trafikte öne geçebilmek için emniyet şeridini işgal eden araçların engeline takıldı. Kumköy Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasına gitmekte olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, emniyet şeridini işgal eden ve ısrarla siren çalmasına rağmen emniyet şeridinden ayrılmayan araçlar yüzünden zor anlar yaşadı. Emniyet şeridini uzun süre işgal eden tur otobüsü, sirenlerin ısrarla çalınması karşısında göstermelik olarak tali yola saptı ve yoluna burada devam etti.