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Manavgat'ta kerpiç ev alevlere teslim oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu alev alan kerpiç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Gençler Mahallesi'nde bulunan kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seladdin Varış'a ait kerpiç bir evde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlardan ötürü dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında şans eseri yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, kerpiç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.