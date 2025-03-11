Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası

Kırmızı ışık ihlaliyle meydana gelen kazada gerginlik yaşandı, taraflar arasında tartışma çıktı.

11.03.2025 12:41
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken kazanın ardından ortalık karıştı. Kazayı gören vatandaşlardan biri, taraflardan birinin aracı kaçırmaya çalıştığını ileri sürerek kendisini polis olarak tanıttı, ehliyeti yetersiz olan sürücünün kimliğini aldı. Vatandaşın polis olmadığı anlaşılınca ise taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G.'nin kullandığı 07 LJZ 77 plakalı otomobil ile Servet E.'nin kullandığı 07 LCS 22 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve Mehmet G.'nin kullandığı 07 LJZ 77 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği belirlenen kazada şans eseri yaralanan olmazken, kazanın ardından ortam gerildi.

"Polis misin dediler 'polisim' dedim"

Kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı ve kısa süre sonra geri geldiği belirtilen araç sürücülerinden Mehmet G.'nin olay yerindeki bir vatandaşın kendisinin polis olduğunu söyleyerek kimliğini aldığını belirtmesi, olay yerine gelen yakınlarının kendisini polis olarak tanıtan şahısla aralarında gerginlik yaşanmasına neden oldu. Kimliği alan kişi, kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçmaya teşebbüs ettiği için kimliğini aldığını dile getirerek, "Polis misin dediler polisim' dedim" derken, karşısındakiler böyle bir hakkının olmadığını söyledi. Yaşanan tartışma trafik polislerinin olaya el koymaları sonrası kavgaya dönüşmeden sonlandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, ehliyetinin yetersiz olması nedeniyle araç sürücülerinden Mehmet G.'e ve araç sahibine ayrı ayrı 9 bin 267'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası - Son Dakika

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