Devrilen çekici çınar ağacına takıldı sürücü araç içinde sıkıştı - Son Dakika
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Devrilen çekici çınar ağacına takıldı sürücü araç içinde sıkıştı

Devrilen çekici çınar ağacına takıldı sürücü araç içinde sıkıştı
15.07.2026 10:47  Güncelleme: 10:59
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kum yüklü çekici yan yatarak dere yatağına devrildi. Ağaca takılan araçtaki sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dorsesinde kum yüklü çekici yan yatarak yol kenarında bulunan dere yatağına devrildi. Ağaca takılan aracın sürücüsü şoka girerken, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Uzunlar Mahallesi Gündoğmuş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş'tan Uzunlar Mahallesi istikametine seyir halindeki Mustafa K.'nın kullandığı 07 CIZ 140 plaka 07 BYC 160 dorse plakalı çekici sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen çekici dere yatağına düşmekten yol kenarındaki dev çınar ağacı sayesinde kurtuldu.

Şoka giren sürücüyü itfaiye çıkardı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne kamyon sürücüsünün devrilen araç içerisinde sıkıştığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde şoka girmiş halde bulunan sürücüyü bulunduğu yerden sedye yardımıyla alırken, araç sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Devrilen çekici çınar ağacına takıldı sürücü araç içinde sıkıştı - Son Dakika

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