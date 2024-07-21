Manavgat'ta mezarlık önünde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manavgat'ta mezarlık önünde çıkan yangın kontrol altına alındı

Manavgat\'ta mezarlık önünde çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mezarlık önünde başlayan ve 2 dönüm kızılçam ormanının yandığı yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Mahalle sakinleri ekipleri beklemeden traktörlerine taktıkları ilaç makinesi, su tankeri ve tarım makineleriyle alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

21.07.2024 16:10  Güncelleme: 16:15
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde mezarlık önünde başlayan ve 2 dönüm kızılçam ormanının yandığı yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Mahalle sakinleri ekipleri beklemeden traktörlerine taktıkları ilaç makinesi, su tankeri ve tarım makineleriyle alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi.

Yangın, Hatipler Mahallesi Mezarlığı ve çevresindeki ormanlık alanda başladı. Alevler, orman, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Mahallelinin dumanları görür görmez traktörlerinin arkasına ilaç makinesi, su tankeri ve tarım aletlerini takarak ekipleri beklemeden yaptığı müdahale rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangının fazla zarar vermesini engelledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler ve Fen İşleri ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın tarım arazileri ve yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yanan ormanlık alanda soğutma çalışması devam ederken, tedbir amaçlı olarak Orman İşletmesi'ne ait arazözlerin nöbette kalacağı bildirildi.

Yangının mezarlık önündeki yoldan başladığı belirtilirken, yoldan geçen bir kişinin attığı izmarit nedeniyle çıkmış olabileceği bildirildi. Yangın söndürme çalışmasına katılan vatandaşlar, yangının yayılmasında rüzgarın yanında sulama kanalına atılan çöp ve çevresinde oluşan çalılıkların neden olduğunu, defalarca söylemelerine rağmen DSİ'nin kanal ve çevresini temizlemediğini dile getirdiler.

Belediye Başkanı Kara: "Duyarlı olalım"

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden, aynı zamanda Hatipler Mahallesi'nden olan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Burada sanırım bu yıl çıkan 3'üncü yangın. Ekiplerin yanında köylüler cansiparane çalışarak yangının daha da büyümesini engellediler. Kendilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Yangın için çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Lütfen şu süreçte ne pahasına olursa olsun ateş yakmayalım. Çöplerimizi, şişeleri ve özellikle de sigara izmaritini dışarı atmayalım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta mezarlık önünde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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