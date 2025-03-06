Manavgat'ta Motosiklet Denetimi: 102 Ceza! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Motosiklet Denetimi: 102 Ceza!

Manavgat\'ta Motosiklet Denetimi: 102 Ceza!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan denetimlerde 102 motosiklet sürücüsüne 320 bin TL ceza kesildi.

06.03.2025 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 5 ayrı noktada eş zamanlı yapılan denetimlerde 1.5 saat içerisinde 102 motosiklet ve sürücüsüne 320 bin TL ceza uygulandı.

Manavgat'ta kazaları önlemek, sürücü ve yolcuların mevcut trafik güvenliğini koruyarak artırmak, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince denetim yapıldı. Antalya Caddesi başta olmak üzere 5 ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen ve 1.5 saat süren denetimde binden fazla motosiklet ve sürücü denetlendi. Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde eksiği bulunan 102 motosiklet ve sürücüsüne 320 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, 1 motosiklet ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Manavgat, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, antalya, trafik, Hukuk, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Denetimi: 102 Ceza! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:26:51. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Motosiklet Denetimi: 102 Ceza! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.