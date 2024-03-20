Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.
Kaza; Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki İsmail Aşık'ın kullandığı 07 BGJ 183 plakalı motosiklet, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1060 Sokak'tan gelip 1058 Sokak istikametine gitmekte olan Ahmet Akın'ın kullandığı 07 AHS 084 plakalı kapalı kasa kamyonet ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Yaralıya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Meteorolojinin hava tahminlerine göre; Erzurum'da hafta sonuna kadar aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu hava olacak. Bölgede buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Çığ tehlikesine karşı yetkililer ve vatandaşlar dikkatli olmalı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması çalışmaları kapsamında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, aynı mahallede yapılan bir operasyonda da uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında oğlunu kaybeden baba Özer Aci, kazanın sorumlusu olduğu iddia edilen ve ABD'ye kaçan T.C.'nin babası Bülent Cihantimur ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. Aci, Cihantimur'a çocuğunu ve eski eşini adalete teslim etmesini söylediğini belirtti. Ayrıca, kan parası iddialarına yanıt veren Aci, oğlunun yerini hiçbir maddi değerin dolduramayacağını ifade etti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon lira olan 2 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Tarsus ilçesindeki şahısların kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda suçta kullanılan araca el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da bir sürücünün lastiğini keserek onu oyalayan ve araçtan 270 bin lira çalan 2 kişi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildikten sonra tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak zanlıları tespit etti ve yakaladı. Çalınan paranın bir kısmı da şüphelilerin evinde ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Adana'da yaşanan olayda, trafikte 'yol vermeme' meselesi nedeniyle tartıştığı kadını yumrukladığı iddia edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni R.Ş., gözaltına alındı. Olayın yaşandığı sırada çocuğunun da araçta olduğu belirtilen kadın, R.Ş.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. R.Ş., mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta Üzülmez Tünellerinde seyir halindeki bir kamyonun açık kalan damperi, tünel içerisindeki sistemlere zarar verdi. Tünel trafiğe kapatılarak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlayarak güzergahın yeniden trafiğe açılması planlanıyor.
Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli B.E'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisi elde edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 610 gram kubar esrar ele geçirilerek şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam etmektedir.
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