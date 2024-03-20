Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Manavgat\'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

20.03.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.

Kaza; Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki İsmail Aşık'ın kullandığı 07 BGJ 183 plakalı motosiklet, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1060 Sokak'tan gelip 1058 Sokak istikametine gitmekte olan Ahmet Akın'ın kullandığı 07 AHS 084 plakalı kapalı kasa kamyonet ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Yaralıya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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