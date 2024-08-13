Manavgat\'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Hüseyin Ç.'nin idaresindeki 07 BUC 786 plakalı motosiklet ile Fehime Ö.'nün kullandığı 07 LTD 77 plakalı otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Hüseyin Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Hüseyin Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA